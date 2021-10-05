Міг би, але не став: Разумков про можливість розмови з Зеленським щодо своєї відставки

Цитата

“Я не намагався поговорити з президентом (щодо зміни рішення з приводу відставки — ред.), тому що в мене не стояла задача зберегтися на посаді... Я міг би, але це йде врозріз з базовими позиціями та принципами, з якими я прийшов”, — заявив Разумков.

Деталі

За словами Разумкова, Президент також не намагався поговорити з Разумковим з приводу питання його відкликання. Він додав, що останній раз мав розмову з Зеленським більше місяця тому.

Додамо

Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали у парламенті сьогодні, 5 жовтня, після проведення наради голів фракцій з Разумковим.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.