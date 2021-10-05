Мог бы, но не стал: Разумков о возможности разговора с Зеленским о своей отставке

КИЕВ. 5 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что имел возможность поговорить с Президентом Владимиром Зеленским об изменениях решения по поводу своей отставки, однако не стал это делать, исходя из своих принципов. Об этом председатель парламента заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.