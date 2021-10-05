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Мог бы, но не стал: Разумков о возможности разговора с Зеленским о своей отставке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что имел возможность поговорить с Президентом Владимиром Зеленским об изменениях решения по поводу своей отставки, однако не стал это делать, исходя из своих принципов. Об этом председатель парламента заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я не пытался поговорить с президентом (о изменении решения по поводу отставки — ред.), потому что у меня не стояла задача сохраниться на должности... Я мог бы, но это идет вразрез с базовыми позициями и принципами, с которыми я пришел”, — заявил Разумков.

Детали

По словам Разумкова, Президент также не пытался поговорить с Разумковым по вопросу его отзыва. Он добавил, что последний раз разговаривал с Зеленским больше месяца назад.

Добавим

Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на должность на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

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