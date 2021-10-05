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Отставка незаконная, но в суд обращаться не буду - Разумков

Отставка незаконная, но в суд обращаться не буду - Разумков

Киев  •  УНН

 • 26811 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает свою отставку незаконной, однако обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту, он не будет. Об этом председатель парламента заявил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я не буду политические распри превращать в грязь, которой забрызгают парламент... Сегодня мне коллеги говорили, что у меня будет возможность обращаться в суд. Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этой должности, поверьте, я знаю, как это сделать, но вопрос не в должности, поэтому делать этого я не буду”, — заявил Разумков.

Детали

Он отметил, что его отставка состоялась незаконно, но “доказывать, что это незаконно, когда люди знают, что это незаконно — это бороться с ветряными мельницами”, считает Разумков.

Отстраненный от проведения заседаний председатель парламента отметил, что его отставка не соответствует не только закону, но и правде.

В то же время Разумков отметил, что у него не было доказать свою позицию во время съезда “Слуг народа” в Трускавце, однако он считает, что смог бы многих убедить.

Добавим

Во время брифинга Разумков отметил, что имел возможность поговорить с президентом Зеленским об изменении решения о своей отставке, однако не стал этого делать из-за своих принципов.

Сегодня Рада отстранила Разумкова от проведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте сегодня, 5 октября, после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

Контекст

2 октября представители фракции “Слуга народа” заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможен.

Претендентом на должность на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

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