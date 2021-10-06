Або зніми керівника апарату ВР, або знімемо тебе: Разумков розповів, як його шантажували "слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що фракція “Слуга народу” шантажувала його, вимагаючи зняти керівника апарату Верховної Ради. Він зазначив, що голова фракції Давід Арахамія надіслав йому листа з ультиматумом: або він зніме керівника апарату, або знімуть його. Про це він заявив у програмі “Ток шоу №1” з Василем Головановим, передає УНН.
Цитата
“Чому питання про керівника апарату Верховної Ради з’явилося, як шантаж голови Верховної Ради: “Або признач нашого, або ми тебе знімемо”. Я на шантаж не вівся. Хто мені листа надіслав? Чи не Арахамія?” - наголосив Разумков.
Деталі
За словами спікера Парламенту, фракція шантажувала Разумкова, вимагаючи поставити на посаду керівника апарату ВР “свою людину”, проте відмова голови ВР не сподобалася очільникам “Слуг народу”.
Він додав, що не міг дозволити “робити людей, які працюють на державну інституцію парламенту України заручниками політичних канатів”.
Додамо
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий. Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.