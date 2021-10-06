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Или сними руководителя аппарата ВР, или снимем тебя: Разумков рассказал, как его шантажировали "слуги народа"

Или сними руководителя аппарата ВР, или снимем тебя: Разумков рассказал, как его шантажировали "слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 50665 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что фракция "Слуга народа" шантажировала его, требуя снять руководителя аппарата Верховной Рады. Он отметил, что председатель фракции Давид Арахамия прислал ему письмо с ультиматумом: или он снимет руководителя аппарата, или снимут его. Об этом он заявил в программе "Ток шоу №1" с Василием Головановым, передает УНН.

Цитата

"Почему вопрос о руководителе аппарата Верховной Рады появился, как шантаж председателя Верховной Рады: "Или назнач нашего, либо мы тебя снимем". Я на шантаж не велся. Кто мне письмо прислал? Не Арахамия ли?" - отметил Разумков.

Детали

По словам спикера парламента, фракция шантажировала Разумкова, требуя поставить на должность руководителя аппарата ВР "своего человека", однако отказ председателя ВР не понравился руководству "Слуг народа".

Он добавил, что не мог позволить "делать людей, которые работают на государственное учреждение парламента Украины заложниками политических канатов".

Добавим

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможен. Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

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