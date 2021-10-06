Или сними руководителя аппарата ВР, или снимем тебя: Разумков рассказал, как его шантажировали "слуги народа"

КИЕВ. 6 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что фракция "Слуга народа" шантажировала его, требуя снять руководителя аппарата Верховной Рады. Он отметил, что председатель фракции Давид Арахамия прислал ему письмо с ультиматумом: или он снимет руководителя аппарата, или снимут его. Об этом он заявил в программе "Ток шоу №1" с Василием Головановым, передает УНН.