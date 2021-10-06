Разумков про свою відставку напередодні дня народження: я гарно ставлюсь до подарунків, особливо до дешевих

Цитата

“Дійсно, це (відставка - ред.) буде відбуватися напередодні мого дня народження. Я гарно ставлюся до подарунків, особливо до дешевих. Якщо ми говоримо про подарунки на день народження, дивіться, я абсолютно нормально до цього ставлюся, могли б і 8 жовтня проголосувати, теж було б непогано”, - зазначив Разумков.

Деталі

У той же час він наголосив, що незадоволений тим, що депутатів, які не хотіли голосувати за його відставку, “відкликають в ту чи іншу будівлю, наприклад на Банкову”, де починають говорити, що потрібно робити, а що ні. Спікер парламенту наголосив, що “слуги народу” порушують таким чином питання демократії.

Додамо

Питання відставки спікера Парламенту Дмитра Разумкова внесли у порядок денний засідання, яке відбудеться 7 жовтня.

Зазначимо, що самого спікера відсторонили від ведення засідань.

Засідання, на якому розглядатиметься питання про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, вестиме народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий. Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.