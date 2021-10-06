Разумков о своей отставке накануне дня рождения: я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым

КИЕВ. 6 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя вопрос своей отставки накануне Дня рождения, заявил, что хорошо относится к подаркам, особенно к дешевым. Об этом он сказал в программе "Ток шоу №1" с Василием Головановым, комментируя свое отсутствие на съезде фракции "Слуг народа" в Трускавце, передает УНН.