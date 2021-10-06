Засідання про відкликання Разумкова з посади спікера ВР вестиме Гетманцев

“За” таке рішення проголосували 239 нардепів.

Деталі

Кандидатуру Гетманцева вніс на розгляд перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

“Відповідно до частини 3 ст. 76 Регламенту ВР України, наша фракція пропонує розглянути питання, хто буде головуючим на цьому засіданні.

При розгляді питання про відкликання з посади голови ВР обрати за процедурою ad hoc з числа народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання голови, народного депутата Гетманцева Данила Олександровича”, — заявив Корнієнко.

Він наголосив, що це питання не потребує включення до порядку денного, а тому його можливо ухвалити без обговорення у комітетах та за скороченою процедурою.

Таку процедуру розгляду кандидатури головуючого на засіданні з розгляду питання відкликання Разумкова з посади спікера підтримали 234 нардепи. Окрім того, нардепи озвучили пропозиції щодо кандидатури головуючого на засіданні.

Так, представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко запропонувала кандидатури позафракційного (колишнього представника фракції “СН”) Гео Лероса, нардепа з фракції “СН” Юрія Корявчинкова та представника фракції “ЄС” Олексія Гончаренка. Також лунали пропозиції внести на розгляд кандидатури Андрія Парубія, Олександра Бакумова та Миколи Тищенка.

Врешті, на голосування були виставлені кандидатури Гетманцева, Лероса, Гончаренка та Бакумова.

За результатами рейтингового голосування найбільше голосів отримала кандидатура Гетманцева — “за” проголосували 236 нардепів. Рішення про обрання його головуючим було підтримано 239 нардепами.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий. Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.

Рахункова палата, за оприлюдненою 6 жовтня інформацією представниці "Слуги народу" Євгенії Кравчук, ще напередодні, 5 жовтня, затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його вже передано народним депутатам.

Довідково

За даними експертів Громадської мережі ОПОРА, рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади голови ВР ухвалюється на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Голова Верховної Ради України, як вказують в ОПОРІ, готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису ВР в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

"В той же час, призначення 5 жовтня розгляду питання про відкликання на 7 жовтня фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради", - зауважили в ОПОРІ 5 жовтня.

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