"Виглядає як повна узурпація влади": нардеп про порушення регламенту відставки Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Порушення регламенту відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова виглядає як повна узурпація влади. Про це заявив депутат від “Голосу” Ярослав Железняк журналістам в кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.
Цитата:
На запитання, чи буде спокійно завтра при знятті спікера, Железняк сказав: "Ні, чому буде спокійно, якщо вчора на обговоренні представники влади чітко дали зрозуміти всім представникам опозиції, що зняття пана спікера буде відбуватися з грубим порушенням Регламенту“.
Деталі
Він нагадав, що вчора особисто від “Голосу” разом з колегами від інших фракцій двічі підписував відсторонення головуючого першого віце-спікера Руслана Стефанчука.
“На жаль, обидва рази це не набрало достатньої кількості голосів. Ми можемо звертатися до Тимчасової слідчої комісії, звертатися до Конституційного Суду, але в даному випадку я не хочу нагнітати ситуацію, але виглядає як повна узурпація влади”, — зазначив Железняк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Європарламенті стежать за історією з Разумковим, експерти бачать ознаки консолідації влади
Доповнення
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вважає свою відставку незаконною, проте звертатися до суду, щоб довести свою правоту, він не буде.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.