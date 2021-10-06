"Виглядає як повна узурпація влади": нардеп про порушення регламенту відставки Разумкова

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На запитання, чи буде спокійно завтра при знятті спікера, Железняк сказав: "Ні, чому буде спокійно, якщо вчора на обговоренні представники влади чітко дали зрозуміти всім представникам опозиції, що зняття пана спікера буде відбуватися з грубим порушенням Регламенту“.

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Він нагадав, що вчора особисто від “Голосу” разом з колегами від інших фракцій двічі підписував відсторонення головуючого першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

“На жаль, обидва рази це не набрало достатньої кількості голосів. Ми можемо звертатися до Тимчасової слідчої комісії, звертатися до Конституційного Суду, але в даному випадку я не хочу нагнітати ситуацію, але виглядає як повна узурпація влади”, — зазначив Железняк.

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Доповнення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вважає свою відставку незаконною, проте звертатися до суду, щоб довести свою правоту, він не буде.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.