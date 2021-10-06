В Європарламенті стежать за історією з Разумковим, експерти бачать ознаки консолідації влади

Деталі

Так, Європарламент уважно стежить за ситуацією, написала в своєму Twitter ексдепутат Бундестагу від “Зелених”, депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.



“Сьогоднішньою ініціативою, очолюваною „Слугою народу“, тимчасово відсторонений від посади спікер Ради України Дмитро Разумков. Готується повна його заміна. Це дуже турбує, особливо з огляду на можливі порушення процедури у процесі. Ми в Європарламенті уважно стежимо за питанням Разумкова”, — написала вона у вівторок.

Також стурбованість висловила заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради США Мелінда Харінг.



“Відставка спікера українського парламенту має велике значення, тому що він наполягає на тому, щоб парламент дотримувався процедурних правил, і може сказати „ні“ Зеленському. Якщо вони зможуть, це ще одна ознака консолідації влади Зе”, — написала Харинг в Twitter.

Контекст

У вівторок, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила Разумкова від проведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали в парламенті 5 жовтня після проведення наради голів фракцій з Разумковим.



Народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.



Що було раніше

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

У той же час розгляд питання в сесійній залі ВР на поточному пленарному тижні, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду на посаду голови ВР є чинний перший віцеспікер Руслан Стефанчук одночасно на місце першого віцеспікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнко.