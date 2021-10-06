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"Выглядит как полная узурпация власти": нардеп о нарушении регламента отставки Разумкова

"Выглядит как полная узурпация власти": нардеп о нарушении регламента отставки Разумкова

Киев  •  УНН

 • 20061 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Нарушение регламента отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова выглядит как полная узурпация власти. Об этом заявил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк журналистам в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата:

На вопрос, будет ли спокойно завтра при снятии спикера, Железняк сказал: "Нет, почему будет спокойно, если вчера на обсуждении представители власти четко дали понять всем представителям оппозиции, что снятие господина спикера будет происходить с грубым нарушением Регламента".

Детали

Он напомнил, что вчера лично от "Голоса" вместе с коллегами от других фракций дважды подписывал отстранение председательствующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

"К сожалению, оба раза это не набрало достаточного количества голосов. Мы можем обращаться к Временной следственной комиссии, обращаться в Конституционный Суд, но в данном случае я не хочу нагнетать ситуацию, но выглядит как полная узурпация власти", - отметил Железняк.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает свою отставку незаконной, однако обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту, он не будет.

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Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на должность председателя ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

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