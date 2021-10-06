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Відкликання Разумкова: у "Слузі народу" кажуть, Рахункова палата вже передала необхідний висновок нардепам

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Рахункова палата ще напередодні затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради у січні-серпні 2021 року, його вже передано народним депутатам. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook, пише УНН.

Цитата:

"Вчора, 5 жовтня, Рахункова палата своїм рішенням затвердила Висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради України у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала народним депутатам", - написала Кравчук, подякувавши членам Рахункової палати "за оперативну роботу".

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.

Народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році.

Довідково

За даними експертів Громадської мережі ОПОРА, Регламент Верховної Ради не встановлює мінімального строку для включення до порядку денного сесії Верховної Ради розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради з посади. Законодавчо визначається лише максимальний строк, щодо розгляду цього питання до порядку денного сесії не пізніш як на десятий день після включення. "В той же час, призначення 5 жовтня розгляду питання про відкликання на 7 жовтня фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради", - зауважили в ОПОРІ напередодні.

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