Сьогодні відбудеться “Манчестерське дербі” в рамках 1/8 Кубку англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ, 26 жовтня. УНН. Сьогодні, в рамках 1/8 фіналу Кубку англійської ліги, зустрінуться "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті", пердає УНН з посиланням на The EFL Cup.
Сьогодні, в місцевому дербі, “Манчестер Юнайтед” та “Манчестер Сіті” сьогодні визначать учасника 1/4 фіналу Кубку англійської ліги.
Попереднє дербі в рамках англійської Прем'єр-ліги закінчилось на користь "міщан".
Зустрі розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Нагадаємо, "Арсенал" і "Ліверпуль" вийшли у чвертьфінал Кубка англійської ліги.
Як повідомляв УНН, головний тренер “Манчестер Юнайтед” не приймає участі в тренувальному процесі команди.