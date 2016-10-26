Сегодня состоится "Манчестерское дерби" в рамках 1/8 Кубка английской лиги

Сегодня, в местном дерби, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сегодня определят участника 1/4 финала Кубка английской лиги.

Предварительное дерби в рамках английской Премьер-лиги закончилось в пользу "горожан".

Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, "Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Как сообщал УНН, главный тренер "Манчестер Юнайтед" не принимает участия в тренировочном процессе команды.