Сегодня состоится "Манчестерское дерби" в рамках 1/8 Кубка английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ, 26 октября. УНН. Сегодня, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", пердае УНН со ссылкой на The EFL Cup.
Сегодня, в местном дерби, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сегодня определят участника 1/4 финала Кубка английской лиги.
Предварительное дерби в рамках английской Премьер-лиги закончилось в пользу "горожан".
Встреча начнется в 22.00 по киевскому времени.
Напомним, "Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги.
Как сообщал УНН, главный тренер "Манчестер Юнайтед" не принимает участия в тренировочном процессе команды.