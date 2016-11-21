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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи

Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи

Київ • УНН

 • 8450 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи - у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, передає УНН.

Згідно з президентським указом, цього дня також буде вшановано мужність і героїзм учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерів, інших патріотів, які відстоюють територіальну цілісність України, захищають надбання Революції Гідності.

Указ містить низку доручень уряду, спрямованих на відзначення згаданих річниць, зокрема вирішення питання виділення земельної ділянки у Києві для спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні, забезпечення діяльності Національного “Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності”.

Крім того, закордонні дипломатичні установи України мають провести заходи у зв’язку з Днем Гідності та Свободи, сприяти у відзначенні цієї події українській громадськості за кордоном.

Довідка УНН: Революція Гідності - політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому курсу.

Українські Національні Новини

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