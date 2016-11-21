Сегодня в Украине отмечают День Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года, передает УНН.
Согласно президентскому указу, в этот день также будет отмечено мужество и героизм участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, волонтеров, других патриотов, которые отстаивают территориальную целостность Украины, защищают достояние революции Достоинства.
Указ содержит ряд поручений правительству, направленных на празднование упомянутых годовщин, в частности решение вопроса выделения земельного участка в Киеве для строительства мемориала Героям Небесной Сотни, обеспечения деятельности Национального "Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства».
Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия в связи с Днем Достоинства и Свободы, содействие в праздновании этого события украинской общественности за рубежом.
Справка УНН: Революция Достоинства - политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 по февраль 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующим противодействием этому курсу.