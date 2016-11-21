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15 марта, 19:03 • 108534 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148172 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126528 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119845 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106562 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102287 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Сегодня в Украине отмечают День Достоинства и Свободы

Сегодня в Украине отмечают День Достоинства и Свободы

Киев • УНН

 • 8450 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года, передает УНН.

Согласно президентскому указу, в этот день также будет отмечено мужество и героизм участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, волонтеров, других патриотов, которые отстаивают территориальную целостность Украины, защищают достояние революции Достоинства.

Указ содержит ряд поручений правительству, направленных на празднование упомянутых годовщин, в частности решение вопроса выделения земельного участка в Киеве для строительства мемориала Героям Небесной Сотни, обеспечения деятельности Национального "Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства».

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия в связи с Днем Достоинства и Свободы, содействие в праздновании этого события украинской общественности за рубежом.

Справка УНН: Революция Достоинства - политические и общественные изменения в Украине с 21 ноября 2013 по февраль 2014 года, вызванные уходом политического руководства страны от законодательно закрепленного курса на европейскую интеграцию и последующим противодействием этому курсу.

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