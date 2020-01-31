Сьогодні в Україні від 5° морозу до 8° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. По Україні в останній день січня очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 5° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 31 січня хмарно. Вночі в західних, Чернігівській та Сумській областях, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий, в західній частині помірний мокрий сніг та дощ. На півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині до 8°. У Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина; температура протягом доби 0-5° морозу.
По Києву 31 січня також хмарно. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.