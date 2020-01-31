Сегодня в Украине от 5° мороза до 8° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По Украине в последний день января ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 5° мороза до 8° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Украине 31 января облачно. Ночью в западных, Черниговской и Сумской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, небольшой, в западной части умеренный мокрый снег и дождь. На севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части до 8°. В Карпатах ночью умеренный, днем значений снег, метель; температура в течение суток 0-5° мороза.
По Киеву 31 января также облачно. Ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.