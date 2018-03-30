Сьогодні в Україні очікується потепління

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить невеликий мокрий сніг і дощі у західних та північних областях України, в Карпатах помірні опади, на решті території без опадів. У денні години температура повітря в більшості областей становитиме 5-12 градусів тепла, на півночі України 1-6 градусів тепла. На решті території суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

На дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця.

У центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Сумщині та Харківщині 4-9° морозу; вдень 3-8° тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті 9-13°.

У західних областях пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень 4-11 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень 1-6 градусів тепла.

У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 1-6 тепла.

У центральній частині опади малоймовірні. Температура повітря вдень 4-10 градусів тепла.

На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 7-14 градусів тепла.

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