Сьогодні в Україні очікується потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить невеликий мокрий сніг і дощі у західних та північних областях України, в Карпатах помірні опади, на решті території без опадів. У денні години температура повітря в більшості областей становитиме 5-12 градусів тепла, на півночі України 1-6 градусів тепла. На решті території суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця.
У центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Сумщині та Харківщині 4-9° морозу; вдень 3-8° тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті 9-13°.
У західних областях пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень 4-11 градусів тепла.
У північних областях очікуються дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень 1-6 градусів тепла.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 1-6 тепла.
У центральній частині опади малоймовірні. Температура повітря вдень 4-10 градусів тепла.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 7-14 градусів тепла.