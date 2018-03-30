Сегодня в Украине ожидается потепление

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит небольшой мокрый снег и дожди в западных и северных областях Украины, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков. В дневные часы температура воздуха в большинстве областей составит 5-12 градусов тепла, на севере Украины 1-6 градусов тепла. На остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.