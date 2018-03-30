Сегодня в Украине ожидается потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит небольшой мокрый снег и дожди в западных и северных областях Украины, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков. В дневные часы температура воздуха в большинстве областей составит 5-12 градусов тепла, на севере Украины 1-6 градусов тепла. На остальной территории существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах северо-восточной половины местами гололедица.
В центральных и южных областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Сумской и Харьковской 4-9° мороза; днем 3-8° тепла, в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 9-13°.
В западных областях пройдут дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем 4-11 градусов тепла.
В северных областях ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем 1-6 градусов тепла.
В восточных областях — без осадков. Температура воздуха днем 1-6 тепла.
В центральной части осадки маловероятны. Температура воздуха днем 4-10 градусов тепла.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 7-14 градусов тепла.