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Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг з дощем

Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг з дощем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов: випадатиме мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, у Карпатах значний сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

На дорогах, крім півдня, очікується ожеледиця; температура вночі близько 0°, у західних областях 1-7° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні та південному сході протягом доби 2-8° тепла.

23 і 24 березня опади поступово припиняться, нічна температура знизиться до 3-9° морозу, на півдні до 0°, денна істотно не зміниться.

У Києві та області сьогодні вдень помірний мокрий сніг, на дорогах слизько; температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощовий кінець тижня.

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