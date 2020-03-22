Сьогодні в Україні очікується мокрий сніг з дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов: випадатиме мокрий сніг, на півдні та сході з дощем, у Карпатах значний сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
На дорогах, крім півдня, очікується ожеледиця; температура вночі близько 0°, у західних областях 1-7° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні та південному сході протягом доби 2-8° тепла.
23 і 24 березня опади поступово припиняться, нічна температура знизиться до 3-9° морозу, на півдні до 0°, денна істотно не зміниться.
У Києві та області сьогодні вдень помірний мокрий сніг, на дорогах слизько; температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, синоптики прогнозують дощовий кінець тижня.