Сегодня в Украине ожидается мокрый снег с дождем
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий: выпадет мокрый снег, на юге и востоке с дождем, в Карпатах значений снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
На дорогах, кроме юга, ожидается гололедица, температура ночью около 0°, в западных областях 1-7° мороза, днем 1-6° тепла; на юге и юго-востоке в течение суток 2-8° тепла.
23 и 24 марта осадки постепенно прекратятся, ночная температура снизится до 3-9° мороза, на юге до 0°, дневная существенно не изменится.
В Киеве и области сегодня днем умеренный мокрый снег, на дорогах скользко; температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Напомним, синоптики прогнозируют дождливый конец недели.