Синоптики прогнозують дощовий кінець тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні у четвер-п'ятницю, 19-20 березня, опадів практично не очікується, тоді як у суботу, 21 березня, дощитиме, подекуди з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби без опадів, лише вдень 20 березня у західних областях невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Температура найближчої ночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях 2-7° морозу, післязавтра в Україні 1-7° тепла, вдень 10-17° тепла.
В суботу в більшості областей пройдуть дощі, на заході та півночі країни з переходом в мокрий сніг; температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у південній частині до 15°, у північних та західних областях зниження денної температури до 2-7°.
Нагадаємо, 18 березня в Україні від 7° морозу до 15° тепла.