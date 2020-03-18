Синоптики прогнозують дощовий кінець тижня

КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні у четвер-п'ятницю, 19-20 березня, опадів практично не очікується, тоді як у суботу, 21 березня, дощитиме, подекуди з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.