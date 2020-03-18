Від 7° морозу до 15° тепла: погода на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні у середу, 18 березня, опадів не очікується, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 7° морозу до 15° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 березня в Україні без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман", - повідомили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях 2-7° морозу; вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.