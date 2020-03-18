От 7° мороза до 15° тепла: погода на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине в среду, 18 марта, осадков не ожидается, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 7° мороза до 15° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 марта в Украине без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 2-7° мороза; днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.