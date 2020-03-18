Синоптики прогнозируют дождливый конец недели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине в четверг-пятницу, 19-20 марта, осадков практически не ожидается, тогда как в субботу, 21 марта, пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток без осадков, лишь днем 20 апреля в западных областях небольшой дождь", - сообщили синоптики.
Температура ближайшей ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях 2-7° мороза, послезавтра в Украине 1-7° тепла, днем 10-17° тепла.
В субботу в большинстве областей пройдут дожди, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в южной части до 15°, в северных и западных областях снижение дневной температуры до 2-7°.
Напомним, 18 марта в Украине от 7° мороза до 15° тепла.