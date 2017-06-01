Сьогодні в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі

“1 червня погода в Україні буде такою: мінлива хмарність. У південній та східній частині місцями короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°. На решті території без опадів, лише вночі на Кіровоградщині та Дніпропетровщині подекуди дощ, гроза”, — йдеться в повідомленні.

Вітер синоптики прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 18-23° тепла.