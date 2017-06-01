Сегодня в Украине местами пройдут кратковременные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. В южной и восточной части местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“1 июня погода в Украине будет такой: переменная облачность. В южной и восточной части местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м / с; температура ночью 12-17 °, днем 24-29 °. На остальной территории без осадков, лишь ночью в Кировоградской и Днепропетровской местами дождь, гроза”, — говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 18-23 ° тепла.