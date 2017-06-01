Сегодня в Украине местами пройдут кратковременные дожди

“1 июня погода в Украине будет такой: переменная облачность. В южной и восточной части местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м / с; температура ночью 12-17 °, днем ​​24-29 °. На остальной территории без осадков, лишь ночью в Кировоградской и Днепропетровской местами дождь, гроза”, — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 18-23 ° тепла.