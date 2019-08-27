Сьогодні в Україні до 33 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні у вівторок, 27 серпня, очікується погода переважно без опадів. Температура повітря сягатиме 33 градуси тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Невелика хмарність, без опадів; лише на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 3-8 м/с, в Карпатах під час гроз окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-22°; вдень 24-29°, у південній частині та в західних областях 30-33°.
Нагадаємо, липень встановив світовий рекорд за спекотністю.