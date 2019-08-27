Сегодня в Украине до 33 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине во вторник, 27 августа, ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Небольшая облачность, без осадков; лишь на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер северо-восточный (в западных областях - юго-восточный), 3-8 м/с, в Карпатах во время гроз отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем 24-29°, в южной части и в западных областях 30-33°.
Напомним, июль установил мировой рекорд жары.