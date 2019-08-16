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Липень встановив світовий рекорд за спекотністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Липень 2019 року був найспекотнішим у світі за весь час спостережень. Про це повідомили в профільному американському агентстві NOAA, передає УНН з посиланням на CNA.

У липні цього року температура повітря була найвищою за весь час спостережень у всьому світі від 1880 року, заявила Національна адміністрація дослідження океанів та атмосфери США (NOAA).

За даними NOAA, середня глобальна температура за місяць становила 0,95 градусів за Цельсієм вище середнього показника у 20-му столітті - 15,8 градуса.

"Значна частина планети знемагала від небаченої спеки в липні, коли температура зросла до нових висот у найспекотніший місяць, який коли-небудь був зафіксований. Рекордне тепло також знизило рівень арктичного та антарктичного морського льоду до історичних мінімумів", - повідомила американська агенція.

За інформацією агентства, з 2005 року планета пережила 9 з 10 найгарячіших липнів, у той час як останні 5 були найспекотнішими.

Нагадаємо, аномальна спека, яка торкнулася європейських країн, у низці місць обернулася справжнім екологічним лихом.

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