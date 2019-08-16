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6 марта, 17:12 • 130448 просмотра

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Июль установил мировой рекорд жары

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Июль 2019 года был самым жарким в мире за все время наблюдений. Об этом сообщили в профильном американском агентстве NOAA, передает УНН со ссылкой на CNA.

В июле текущего года температура воздуха была самой высокой за все время наблюдений во всем мире от 1880 года, заявила Национальная администрация США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

По данным NOAA, средняя глобальная температура за месяц составила 0,95 градусов по Цельсию выше среднего показателя в 20-м веке - 15,8 градуса.

"Значительная часть планеты изнывала от невиданной жары в июле, когда температура выросла до новых высот в самый жаркий месяц, который когда-либо был зафиксирован. Рекордное тепло также снизило уровень арктического и антарктического морского льда до исторических минимумов", - сообщило американское агентство.

По информации агентства, с 2005 года планета пережила 9 из 10 самых горячих июля, в то время как последние 5 были самыми жаркими.

Напомним, аномальная жара, которая коснулась европейских стран, в ряде мест обернулась настоящим экологическим бедствием.

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