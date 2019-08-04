Сьогодні в Україні День Повітряних сил ЗСУ

“Цей день є символом непорушного зв’язку багатьох поколінь мужніх людей, які належать до еліти Збройних Сил України. Ви є втіленням честі, доблесті та вірності, а своїми подвигами здобули велику шану Українського народу, гарантуючи безпеку і непорушність повітряних кордонів нашої Вітчизни.

Ви одними з перших стали на захист нашої Батьківщини у 2014 році, виконуючи бойові завдання з повітряної підтримки наземних військ, розвідки, авіаційного транспортування підрозділів та вантажів, а також евакуації поранених. Вічна пам’ять екіпажам, які не повернулися з бойового чергування!”, — йдеться у привітанні Командувача Об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня повітряних сил ЗСУ

Сирський наголосив, що майстерність українських пілотів відома та визнана далеко за межами України. “Зразкове виконання транспортних перевезень, завдань миротворчого характеру та демонстрація льотного вишколу під час представлення України на міжнародних виставках авіаційної техніки — далеко не повний перелік звитяг наших військових льотчиків, які заслужили повагу багатьох країн світу.

Цього святкового дня прийміть найщиріші вітання та слова вдячності за відвагу і сумлінну службу. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добра та злагоди, успіхів у благородній справі на благо процвітання України!”, — привітав Командувач Об’єднаних сил усіх причетних до свята.

Нагадаємо, указ про встановлення Дня Повітряних сил ЗСУ був підписаний в 2007 році президентом Віктором Ющенком.