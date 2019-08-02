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Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня повітряних сил ЗСУ

Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня повітряних сил ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня повітряних сил Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ Глави держави №575/2019.

"За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня повітряних сил Збройних сил України постановляю…" - йдеться в документі.

Указом постановлено нагородити медаллю "За військову службу Україні" полковника Буряка Олександра Олександровича, прапорщика Гороховського Віктора Олександровича, полковника Палагуту Віталія Вікторовича.

Також указом поставнолено нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни" старшого солдата Вітвіцького Володимира Миколайовича, старшого сержанта Заіченка Сергія Івановича, майора Левінського Юрія Вікторовича, прапорщика Спільника Олександра Вікторовича, майора Філюшкіна Ігоря Віталійовича.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський роздав нагороди 40 військовим, 11 з яких посмертно.

Українські Національні Новини

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