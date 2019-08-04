Сегодня в Украине День Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине сегодня, 4 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.
"Этот день является символом нерушимой связи многих поколений мужественных людей, принадлежащих к элите Вооруженных Сил Украины. Вы воплощение чести, доблести и верности, а своими подвигами заслужили большое уважение украинского народа, гарантируя безопасность и нерушимость воздушных границ нашей Родины.
Вы одними из первых встали на защиту нашей Родины в 2014 году, выполняя боевые задачи воздушной поддержки наземных войск, разведки, авиационной транспортировки подразделений и грузов, а также эвакуации раненых. Вечная память экипажам, которые не вернулись с боевого дежурства!", - говорится в поздравлении Командующего Объединенных сил, генерал-лейтенанта Александра Сырского.
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Сырский отметил, что мастерство украинских пилотов известно и признано далеко за пределами Украины.
"Примерное выполнение транспортных перевозок, задач миротворческого характера и демонстрация летной выучки во время представления Украины на международных выставках авиационной техники - далеко не полный перечень побед наших военных летчиков, которые заслужили уважение многих стран мира.
В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и слова благодарности за отвагу и добросовестную службу. Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, добра и согласия, успехов в благородном деле на благо процветания Украины!", - поздравил Командующий Объединенных сил всех причастных к празднику.
Напомним, указ об установлении Дня Воздушных сил ВСУ был подписан в 2007 году президентом Виктором Ющенко.