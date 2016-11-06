Сьогодні у Вінниці відбувся Всеукраїнський турнір з важкої атлетики
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні у Вінниці ввідбувся Всеукраїнський турнір з важкої атлетики пам’яті Анатолія Житецького. Про це повідомили у прес-службі відділення Національного олімпійського комітету Вінницької області, інформує УНН-Центр.
В турнірі перевагу мали вінницькі важкоатлети, які здобули 13 медалей вищого ґатунку.
За першість у 15 категоріях боролися півсотні спортсменів з Київщини, Одещини, Хмельниччини, Вінниці і районів Вінницької області. Серед них були майстри і кандидати у майстри спорту, чемпіони України і призери міжнародних змагань.
Як повідомляв УНН, Ю.Паратова завоювала срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.