Сегодня в Виннице состоялся Всеукраинский турнир по тяжелой атлетике

В турнире преимущество имели винницкие тяжеловесы, которые получили 13 медалей высшего достоинства.

За первенство в 15 категориях боролись полсотни спортсменов из Киевской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой области. Среди них были мастера и кандидаты в мастера спорта, чемпионы Украины и призеры международных соревнований.

Как сообщал УНН, Ю.Паратова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.