Сегодня в Виннице состоялся Всеукраинский турнир по тяжелой атлетике
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в Виннице состоялся Всеукраинский турнир по тяжелой атлетике памяти Анатолия Житецкого. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Национального олимпийского комитета Винницкой области, информирует УНН-Центр.
В турнире преимущество имели винницкие тяжеловесы, которые получили 13 медалей высшего достоинства.
За первенство в 15 категориях боролись полсотни спортсменов из Киевской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой области. Среди них были мастера и кандидаты в мастера спорта, чемпионы Украины и призеры международных соревнований.
Как сообщал УНН, Ю.Паратова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.