Сьогодні темпи розвитку ядерної енергетики є найвищими за останні 25 років — WNA

“Переваги ядерної енергетики — це економічна ефективність, надійність, та низьковуглицевість, що важливо в умовах зміни клімату. І тому я радий, що сьогодні темпи зростання ядерної енергетики вище, ніж будь-коли за останні 25 років. Сьогодні в світі будується найбільша кількість нових реакторів — 60. Перш за все, будує Китай, Росія, а також США. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, нам необхідно майже потроїти її потужності, якщо ми хочемо уникнути змін клімату”, — заявив Д.Гордон.

Також він зазначив, що великі країни в усьому світі вже використовують ядерну енергію і планують вводити нові реактори. Крім того, є багато країн-новачків, які тільки почали розвивати ядерну енергетику. При цьому експерт зазначив, що сьогодні найбільшим постачальником реакторів є Росія, чим значно допомагає країнам-новачкам в розвитку атомної галузі.

Нагадаємо, за словами науковця А.Бакарджиєва, країни ЄС та світу роблять ставку на атомну енергетику.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.

При цьому, Україна має багаті поклади уранової руди, а тому у разі їх вивчення та розробки, ми можемо самостійно забезпечувати власну потребу в цій сировині щонайменше 70 років.

Міністр енергетики і вугільної промисловості І.Насалик нещодавно заявив, що Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод. Такі плани передбачені Концепцією розвитку атомного комплексу України до 2020 року.

Однак,наразі, за підсумками 10 місяців 2016 року, Східний ГЗК значно скоротив виробництво уранового концентрату.

Тому, експерти наголошують на необхідності залучення приватних інвесторів до урановидобутку в Україні, що дозволить реально наростити об’єми.