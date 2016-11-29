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Сегодня темпы развития ядерной энергетики являются самыми высокими за последние 25 лет - WNA

Киев • УНН

 • 8407 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Благодаря таким преимуществам, как экономическая эффективность и надежность, темпы развития атомной энергетики сегодня выше, чем когда-либо за последние 25 лет. Об этом рассказал руководитель управления информации Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Джереми Гордон во время выступления на XI Public Dialogue Forum, передает УНН.

Сегодня темпы развития ядерной энергетики являются самыми высокими за последние 25 лет - WNA

"Преимущества ядерной энергетики - это экономическая эффективность, надежность и низкоуглеродность, что важно в условиях изменения климата. И поэтому я рад, что сегодня темпы роста ядерной энергетики выше, чем когда-либо за последние 25 лет. Сегодня в мире строится большое количество новых реакторов - 60. Прежде всего, строит Китай, Россия, а также США. По прогнозам Международного энергетического агентства, нам необходимо почти утроить ее мощности, если мы хотим избежать изменений климата ", - заявил Д.Гордон.

Также он отметил, что большие страны во всем мире уже используют ядерную энергию и планируют вводить новые реакторы. Кроме того, есть много стран-новичков, которые только начали развивать ядерную энергетику. При этом эксперт отметил, что сегодня крупнейшим поставщиком реакторов является Россия, чем значительно помогает странам-новичкам в развитии атомной отрасли.

Напомним, по словам ученого А.Бакарджиева, страны ЕС и мира делают ставку на атомную энергетику.

Также напомним, как сообщал УНН, ежегодные потребности уранового концентрата украинских АЭС составляют 2400 тонн.

При этом, Украина имеет богатые залежи урановой руды, а поэтому в случае их изучения и разработки, мы можем самостоятельно обеспечивать собственную потребность в этом сырье не менее 70 лет.

Министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик недавно заявил, что Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод. Такие планы предусмотрены Концепцией развития атомного комплекса Украины до 2020 года.

Однако, сейчас, по итогам 10 месяцев 2016 года, Восточный ГОК значительно сократил производство уранового концентрата.

Поэтому, эксперты отмечают необходимость привлечения частных инвесторов к уранодобыче в Украине, что позволит реально нарастить объемы.

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