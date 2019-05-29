Сьогодні Рада планує заслухати звіт Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради України планують заслухати звіт Рахункової палати за 2018 рік. Про це свідчить порядок денний, опублікованний на сайті параламенту, передає УНН.
Окрім того, на засіданні Ради в середу депутати планують розглянути проект постанови щодо затвердження рекомендацій парламентських слухань "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп". Доповідатиме голова підкомітету Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова. Також на порядку денному - проект постанови "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату", який представить голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Іван Рибак.
Згідно з планом, далі на порядку денному стоїть блок питань ратифікацій.
Серед них - проект Закону про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС, про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Австрія, про ратифікацію Протоколу між Урядом України і урядом Турецької Республіки, а також Урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
О другій половині для парламентарі працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.
Нагадаємо, вчора нардепи не внесли до порядку денного 11 запропонованих законів.