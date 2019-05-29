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Сьогодні Рада планує заслухати звіт Рахункової палати

Сьогодні Рада планує заслухати звіт Рахункової палати

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради України планують заслухати звіт Рахункової палати за 2018 рік. Про це свідчить порядок денний, опублікованний на сайті параламенту, передає УНН.

Окрім того, на засіданні Ради в середу депутати планують розглянути проект постанови щодо затвердження рекомендацій парламентських слухань "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп". Доповідатиме голова підкомітету Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова. Також на порядку денному - проект постанови "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату", який представить голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Іван Рибак.

Згідно з планом, далі на порядку денному стоїть блок питань ратифікацій.

Серед них - проект Закону про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС, про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Австрія, про ратифікацію Протоколу між Урядом України і урядом Турецької Республіки, а також Урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

О другій половині для парламентарі працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Нагадаємо, вчора нардепи не внесли до порядку денного 11 запропонованих законів.

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