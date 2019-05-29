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Сегодня Рада планирует заслушать отчет Счетной палаты

Сегодня Рада планирует заслушать отчет Счетной палаты

Киев  •  УНН

 • 7912 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. На сегодняшнем заседании депутаты Верховной Рады Украины планируют заслушать отчет Счетной палаты за 2018 год. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте параламента, передает УНН.

Кроме того, на заседании Рады в среду депутаты планируют рассмотреть проект постановления об утверждении рекомендаций парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп". Докладывать будет председатель подкомитета Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова. Также в повестке дня - проект постановления "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата", который представит председатель подкомитета Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Иван Рыбак.

Согласно плану, далее на повестке дня стоит блок вопросов ратификаций.

Среди них - проект Закона о Решении Рады ассоциации между Украиной и ЕС, о ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Австрия, о ратификации Протокола между Правительством Украины и правительством Турецкой Республики, а также Правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Во второй половине для парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, вчера нардепы не внесли в повестку дня 11 предложенных законов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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