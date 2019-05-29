Сегодня Рада планирует заслушать отчет Счетной палаты

Кроме того, на заседании Рады в среду депутаты планируют рассмотреть проект постановления об утверждении рекомендаций парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп". Докладывать будет председатель подкомитета Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова. Также в повестке дня - проект постановления "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата", который представит председатель подкомитета Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Иван Рыбак.

Согласно плану, далее на повестке дня стоит блок вопросов ратификаций.

Среди них - проект Закона о Решении Рады ассоциации между Украиной и ЕС, о ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Австрия, о ратификации Протокола между Правительством Украины и правительством Турецкой Республики, а также Правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Во второй половине для парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, вчера нардепы не внесли в повестку дня 11 предложенных законов.