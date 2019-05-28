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Нардепи не внесли до порядку денного 11 запропонованих законів

Нардепи не внесли до порядку денного 11 запропонованих законів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Народні депутати не змогли підтримати внесення до порядку денного жодного з 11 запропонованих під час погоджувальної ради проектів законів, зокрема щодо посилення відповідальності за їзду без ременів безпеки і мотошоломів. За відповідні рішення проголосувала недостатня кількість нардепів, передає кореспондент УНН.

Зокрема не потрапили до порядку денного проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні, про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами), щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян тощо.

Також до порядку денного не внесли: проекти законів щодо змін до закону "Про звернення громадян" (щодо реалізацій конституційного права на звернення особами, які визнані судом недієздатними), про внесення зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів, про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

Перед цим спікер ВРУ Андрій Парубій закликав депутатів припинити займатися підготовкою до виборів, повернутися в сесійну залу і підтримувати законопроекти, пригрозивши тим, що опублікує результати голосування в "Голосі України".

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради України планують розглянути проект закону про зміну військових стандартів, а також ухвалити постанову про Звернення до ООН, ПАРЄ та інших міжнародних організації щодо засудження порушення прав корінних народів у РФ.

Українські Національні Новини

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