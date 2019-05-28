Нардепы не внесли в повестку дня 11 предложенных законов

В частности, не попали в повестку дня проекты закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования мехового производства в Украине, о внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами), пкасательно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и др.

Также в повестку дня не внесли проекты законов об изменениях в закон "Об обращении граждан" (относительно реализаций конституционного права на обращение лицами, признанными судом недееспособными), о внесении изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год "относительно финансовой поддержки общественных объединений ветеранов, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях.

Перед этим спикер ВРУ Андрей Парубий призвал депутатов прекратить заниматься подготовкой к выборам, вернуться в сессионный зал и поддерживать законопроекты, пригрозив тем, что опубликует результаты голосования в "Голосе Украины".

Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты Верховной Рады Украины планируют рассмотреть проект закона об изменении военных стандартов, а также принять постановление об Обращении к ООН, ПАСЕ и других международных организаций по осуждению нарушения прав коренных народов в РФ.