Сьогодні об 11:00 посигнальте: у МАУ закликали українців вшанувати загиблих співвітчизників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент компанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне закликав українців об'єднатися і сьогодні вшанувати загиблих в Ірані співвітчизників - "об 11:00, де б ви не були, натисніть автомобільний сигнал". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"... наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім'ї мабуть ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій...", - написав Дихне.
За його словами, це особливий день не тільки для колективу МАУ, рідних загиблих, а й для всіх численних співвітчизників.
"Наші янголи заслуговують на особливе вітання вдома. Пропоную 19 січня об 11:00 усім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями... втраченими в небі Ірану", - написав Дихне.
Він також закликав долучитися до почесної "варти" на "прильоті" екіпажу PS 752.
"...посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома...", - додав Дихне.
Нагадаємо, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.