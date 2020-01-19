Сьогодні об 11:00 посигнальте: у МАУ закликали українців вшанувати загиблих співвітчизників

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент компанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне закликав українців об'єднатися і сьогодні вшанувати загиблих в Ірані співвітчизників - "об 11:00, де б ви не були, натисніть автомобільний сигнал". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.