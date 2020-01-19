Сегодня в 11:00 посигнальте: в МАУ призвали украинцев почтить погибших соотечественников

"... наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи видимо еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой...", - написал Дыхне.

По его словам, это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников.

"Наши ангелы заслуживают особого приветствие дома. Предлагаю 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами ... потерянными в небе Ирана" , - написал Дыхне.

Он также призвал присоединиться к почетной "страже" на "прилете" экипажа PS 752.

"... посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома...", - добавил Дыхне.

Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.