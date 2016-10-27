Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 570 автівок

Так, сьогодні вранці в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Мар’їнка” — 300/270; “Новотроїцьке” — 0/90; “Гнутове” — 180/80.

Загалом минулої доби у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО спостерігався інтенсивний пасажиро-транспортний потік. Загалом в обидва напрямки через КПВВ прослідувало 29,2 тисяч осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів.

Контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнула така кількість осіб та транспорту:

“Майорське” — 7775 осіб та 775 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6430 осіб та 945 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 6025 осіб та 1220 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4165 осіб та 890 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 4900 осіб.

Контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, за винятком КПВВ “Майорське”. У зв’язку з обстрілами позицій українських військових терористами, на напрямку вищевказаного контрольного пункту, пропускні операції в “Майорському” тимчасово не здійснюються. Обстріл розпочався о 6.30, ще до початку пропускних операцій.