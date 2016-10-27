Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 570 автомобилей

Так, сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 300/270; "Новотроицкое" - 0/90; "Гнутово" - 180/80.

Всего за прошлые сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО наблюдался интенсивный пассажиро-транспортный поток. Всего в оба направления через КПВВ последовало 29,2 тысячи человек и 3,8тысячи транспортных средств.

Контрольные пункты въезда-выезда пересекло такое количество лиц и транспорта:

"Майорское" - 7775 человек и 775 транспортных средств;

"Марьинка" - 6430 человек и 945 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6025 человек и 1220 транспортных средств;

"Гнутово" - 4165 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4900 человек.

Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, за исключением КПВВ "Майорское". В связи с обстрелами позиций украинских военных террористами, на направлении вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в "Майорском" временно не осуществляются. Обстрел начался в 6.30, еще до начала пропускных операций.