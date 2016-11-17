Сьогодні на мітинг вийдуть екоактивісти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні, 17 листопада 2016 року, в Києві біля стін Міністерства екології та природних ресурсів України, відбудеться акція екоактивістів, повідомляє УНН.
Активісти хочуть привернути увагу до бездіяльності органів виконавчої влади у сфері екологічного захисту населення.
“Наразі Міністерство екології та природних ресурсів демонструє повну неспроможність захистити Україну від екологічної кризи.
Передусім це виявляється в:
1) неспроможності забезпечити впровадження європейських екологічних стандартів, лобіювати розроблені законопроекти в парламенті та адміністрації президента;
2) цілковитій бездіяльності в питанні створення програми повторної переробки відходів, що є важливим кроком до розв’язання екологічних проблем держави;
3) небажанні розробляти ефективну систему поводження з відходами, що б відповідала інтересам українського народу.
Остання проблема стосується кожного громадянина, адже практично в кожному регіоні є незаконні полігони для утилізації відходів, які працюють без огляду на чинні екологічні норми та здоровий глузд. Яскравий столичний приклад — так званий „Троєщинський полігон“, розташований поруч із житловими масивами, де під відкритим небом спалюють небезпечні відходи, отруюючи киян”, — зазначили організатори.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.