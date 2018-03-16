Сьогодні на більшості території України опади у вигляді невеликого дощу або мокрого снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні в Україні, крім сходу та Приазов'я, невеликий дощ і мокрий сніг (у північних областях переважно сніг), у західних областях вдень помірні опади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний (в східній частині північно-західний), 5-10 м/с.
Температура в північних областях 0-5° морозу, на решті території 2-7° тепла, у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті 6-11° тепла.