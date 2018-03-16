Сегодня на большей части территории Украины осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), в западных областях днем умеренные осадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.
Ветер юго-восточный (в восточной части северо-западный), 5-10 м/с.
Температура в северных областях 0-5 ° мороза, на остальной территории 2-7° тепла, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье 6-11° тепла.