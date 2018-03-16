Сегодня на большей части территории Украины осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 23438 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38180 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43230 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92018 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86559 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103086 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110057 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116916 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122223 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133486 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня на большей части территории Украины осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега

Сегодня на большей части территории Украины осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега

Киев  •  УНН

 • 17268 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), в западных областях днем ​​умеренные осадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный (в восточной части северо-западный), 5-10 м/с.

Температура в северных областях 0-5 ° мороза, на остальной территории 2-7° тепла, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье 6-11° тепла.

Украинские Национальные Новости

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